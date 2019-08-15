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Homem é preso acusado de tráfico de drogas em Cachoeiro

De acordo com informações da polícia, ele estava com drogas, dinheiro, celular e máquina de cartão

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 11:06
A equipe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil realizou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão na residência de Pedro Olmo Cruz, conhecido como Pedrinho.
Os policiais apreenderam na casa, localizada no bairro Santo Antônio, cerca de 100 gramas de crack, 10 gramas de cocaína, 1 bucha de maconha, R$ 3.282,00 e um aparelho de celular.
MÁQUINA DE CARTÃO
Com o homem tinha uma máquina de cartão, que a polícia acredita que era utilizada no comércio de entorpecentes, mas o suspeito informou que era usada para venda de roupas.
Segundo informações da polícia, a investigação começou após uma denúncia anônima. Pedro Olmo será autuado em flagrante pela prática de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

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