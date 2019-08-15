Homem é preso acusado de tráfico de drogas em Cachoeiro

Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil realizou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão na residência de Pedro Olmo Cruz, conhecido como Pedrinho. A equipe do(Denarc) darealizou em, no Sul do Estado, uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão na residência de Pedro Olmo Cruz, conhecido como Pedrinho.

Os policiais apreenderam na casa, localizada no bairro Santo Antônio, cerca de 100 gramas de crack, 10 gramas de cocaína, 1 bucha de maconha, R$ 3.282,00 e um aparelho de celular.

MÁQUINA DE CARTÃO

Com o homem tinha uma máquina de cartão, que a polícia acredita que era utilizada no comércio de entorpecentes, mas o suspeito informou que era usada para venda de roupas.