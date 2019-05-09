Home
>
Região Sul
>
Homem é preso acusado de estuprar mulher às margens da BR 101

Homem é preso acusado de estuprar mulher às margens da BR 101

O titular da Regional, delegado Marcos Nery contou que a mulher estava em um ponto de ônibus da BR, na zona rural do município, quando foi abordada pelo criminoso