Homem é flagrado se masturbando em ponto de ônibus no ES

Um homem de 29 anos foi detido na tarde desta segunda-feira (11) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele foi flagrado se masturbando em um ponto de ônibus. Uma mulher que estava no local filmou e lançou nas redes sociais a fim de denunciá-lo e o vídeo viralizou.

A mulher que filmou estava em pé esperando um ônibus em um ponto da Avenida Beira Rio. Ao perceber o ato obsceno, a mulher alertou que chamaria a polícia e o tarado saiu correndo.

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O caso não foi registrado na Polícia Militar, mas assim que soube da repercussão, o titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), Caetano Nicolau Neto iniciou as buscas pelo tarado. Esse caso é de mais repercussão social do que jurídica. Após ser encontrado, ele foi ouvido, assinou um termo circunstanciado e foi liberado, disse.

O caso vai ser encaminhado para o Ministério Público que decidirá se apresenta denúncia para a Justiça. Ele confessou que havia usado drogas e que tem distúrbios sexuais, razão pela qual ele não se controla. Disse ainda que não foi a primeira vez que praticou esse tipo de fato na rua.