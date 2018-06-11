Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tarado de Cachoeiro

Homem é flagrado se masturbando em ponto de ônibus no ES

Ele foi identificado, levado à delegacia, mas assinou um termo circunstanciado e foi liberado

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 19:25
Um homem de 29 anos foi detido na tarde desta segunda-feira (11) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele foi flagrado se masturbando em um ponto de ônibus. Uma mulher que estava no local filmou e lançou nas redes sociais a fim de denunciá-lo e o vídeo viralizou.
A mulher que filmou estava em pé esperando um ônibus em um ponto da Avenida Beira Rio. Ao perceber o ato obsceno, a mulher alertou que chamaria a polícia e o tarado saiu correndo.
VEJA VÍDEO
O caso não foi registrado na Polícia Militar, mas assim que soube da repercussão, o titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), Caetano Nicolau Neto iniciou as buscas pelo tarado. Esse caso é de mais repercussão social do que jurídica. Após ser encontrado, ele foi ouvido, assinou um termo circunstanciado e foi liberado, disse.
O caso vai ser encaminhado para o Ministério Público que decidirá se apresenta denúncia para a Justiça. Ele confessou que havia usado drogas e que tem distúrbios sexuais, razão pela qual ele não se controla. Disse ainda que não foi a primeira vez que praticou esse tipo de fato na rua.
O suspeito já havia sido preso por tráfico de entorpecentes, mas o delegado preferiu não divulgar detalhes desta prisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados