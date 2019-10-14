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Caparaó

Homem é encontrado morto em rio de São José do Calçado

Mergulhadores dos Bombeiros localizaram o corpo nesta segunda-feira (14); A suspeita é de que seja de um homem que afundou no Rio Itabapoana, no último domingo (13) e não foi mais visto

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 18:43

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

14 out 2019 às 18:43
São José do Calçado Crédito: Divulgação: Paróquia São José do Calçado
Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, encontrou um corpo no Rio Itabapoana, em São José do Calçado, no Caparaó Capixaba,  nesta segunda-feira (14).  A suspeita é de que seja de um homem que desapareceu no local no último domingo (13).
Familiares acionaram os bombeiros e informaram que estavam no rio, no distrito de Airituba, zona rural do município, quando o homem começou a afundar e não foi mais visto. Ainda não se sabe se ele passou mal antes de sumir na água.
O corpo foi localizado por volta das 12h30 desta segunda-feira (14) e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

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