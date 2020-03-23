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Sul do ES

Homem é encontrado morto com marca de tiro na nuca em Mimoso do Sul

Além do tiro, a vítima tinha um ferimento por arma branca nas costas. Nenhum suspeito foi localizado

Publicado em 23 de Março de 2020 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 13:16
Viatura da Polícia Militar Crédito: Polícia Militar
Um homem foi encontrado morto na noite deste domingo (22), por volta das 22h50, em São José das Torres, no município de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Ele estava com uma marca de disparo de arma de fogo na nuca e um ferimento por arma branca nas costas.
De acordo com informações da Polícia Militar, quando os militares foram acionados, o chamado descrevia uma vítima de acidente de trânsito, mas ao chegar no local, foi verificado que era um homicídio. A testemunha disse aos PMs que viu um veículo saindo do lugar, por isso acreditou que seria um atropelamento.
Ainda segundo a PM, nenhum suspeito foi localizado no momento do ocorrido e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil, que irá investigar o caso.

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