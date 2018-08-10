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Violência

Homem acusado de estupro virtual é preso em Alegre

Jovem de 23 anos obrigou adolescente de 15 anos a mandar fotos sensuais e se exibir nua em uma chamada de vídeo

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 22:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 22:42
Crédito: Pinterest
Um jovem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (8) em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, acusado de estupro virtual e crimes cibernéticos contra uma adolescente de 15 anos, do Distrito Federal. Ele também é investigado nos Estados de Santa Catarina e Paraná, por crimes semelhantes contra diversas vítimas, todas adolescentes.
Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na casa do suspeito foram cumpridos durante uma operação no município capixaba, que começou na última terça-feira (7). O nome dele não foi revelado pela polícia.
De acordo com a delegacia especializada, a adolescente, que mora no Distrito Federal, denunciou que estava sendo constrangida e ameaçada a encaminhar fotos sensuais e despidas para o perfil chamado Luiz Hitchcock (Snow), por meio de uma rede social. Segundo o depoimento da vítima, ela teria sido obrigada a se exibir nua, em uma chamada via vídeo.
Após investigação foi possível identificar o autor e realizar a prisão dele no Estado do Espírito Santo. A polícia contou que também descobriu que o rapaz era conhecido no mundo cibernético pelo apelido Snow e que ordenava algumas de suas vítimas a escrever o nome em partes do corpo.
O perfil do suspeito foi denunciado ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC), organização privada dos Estados Unidos, por conta do alto fluxo de material pornográfico ilícito envolvendo criança e adolescentes. O rapaz foi encaminhado à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal.

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