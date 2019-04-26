Grávida perde bebê e família acusa hospital de negligência no ES

Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado

negligência médica. Uma jovem de 28 anos, grávida de nove meses, internou na última quinta-feira (25) para dar à luz. Mas a menina, que seria a primeira filha da jovem, acabou morrendo dentro da barriga da mãe. A família afirma que o hospital não deixou que alguém acompanhasse a jovem. A Polícia Civil investiga o caso. Uma família acusa um hospital de Itapemirim , no Litoral Sul, de. Uma jovem de 28 anos, grávida de nove meses, internou na última quinta-feira (25) para dar à luz. Mas a menina, que seria a primeira filha da jovem, acabou morrendo dentro da barriga da mãe. A família afirma que o hospital não deixou que alguém acompanhasse a jovem. A Polícia Civil investiga o caso.

Rayane da Silva Soares Andrade, 28 anos, está casada há um ano e era a primeira filha do casal. A assistente social Lais Borges Lacerda, 26 anos, contou que acompanhou a amiga para o hospital, mas ela não pode subir. “Ontem ela me ligou de manhã e disse que gostaria que eu a acompanhasse pois ela estaria sozinha. Fui pra casa dela e ela estava iniciando as contrações, fiquei lá e fomos para o hospital depois do horário de almoço. Chegamos no hospital às 14h40 e a recepcionista não me deixou subir”, contou.

Laís ainda disse que Rayane estava com contrações, mas sem dor e o bebê estava mexendo. “A todo momento estava pedindo para entrar para acompanhá-la e eles não deixaram. Também pedia notícias e eles não disseram nada. Às 21h30 veio a assistente social e pediu a roupa do bebê e eu cheguei a ficar feliz porque havia nascido. Dez minutos depois eles me deixaram subir, mas quando cheguei encontrei Rayane chorando e lá eles falaram que o bebê havia morrido”.

A assistente social acredita que houve negligência. “O médico disse que não viu os exames dela. Segundo ela, escutaram o coração do bebê uma hora depois que ela chegou e elas estavam bem. Só foram atender ela de novo à noite e já não tinham batimentos. Não aferiram a pressão, não viram os exames dela, isso foi uma negligência com ela. Ela disse que pedia a acompanhante entrar e eles negaram o tempo todo de fazer isso. É um caso gravíssimo de violência obstétrica”, desabafou.

O corpo do bebê foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Vitória.

O QUE DIZ O HOSPITAL

Por meio de nota, a direção do Hospital Menino Jesus informou que a paciente Rayane da Silva Soares Andrade foi devidamente assistida pela equipe multidisciplinar de plantão na tarde desta quinta-feira (25). Ainda de acordo com a direção, a paciente recebeu os cuidados gestacionais necessários durante todo o atendimento.