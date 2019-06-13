Home
Filho que decapitou e enterrou mãe em praia no ES é condenado

Em agosto de 2015, Gabriel, que era estudante de Educação Física, estrangulou a mãe, Heliane Santana Moraes Moreira, que tinha 51 anos