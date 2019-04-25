Home
Família de pescador desaparecido no RJ vive angustia sem notícias

Edvandro Bueno Dutra desapareceu na manhã desta quarta-feira (24) quando fazia a vigília na embarcação de pesca "Veremos XII", em alto mar em Cabo Frio