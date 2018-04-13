Erosão continua e preocupa moradores de Lagoa Funda, em Marataízes Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul

Moradores do bairro Lagoa Funda, em Marataízes, no Litoral Sul, continuam sofrendo com a erosão que atinge a orla há mais de dez anos. Uma rua foi totalmente consumida pela força do mar e até um quiosque que existia no local foi destruído. Até agora foram gastos mais de R$ 7 milhões para tentar resolver o problema. O município decretou situação de emergência.

No início de 2014 a orla já estava danificada. Na época, os moradores estavam com medo de perderem os imóveis por causa do problema. Em outubro de 2016, a prefeitura começou a realizar uma contenção no local, mas a obra foi paralisada pelo Tribunal de Contas do Estado, que encontrou irregularidades no procedimento adotado pela prefeitura, entre elas a falta de projeto básico e escolha inadequada para realizar a obra.

O aposentado Osmarino Campos se mudou para o bairro há cinco meses, mas ele não imaginava que a situação da orla estivesse tão ruim. A gente fica meio assustado. Quando vier de novo a nova erosão de lá pra cá, vai arrancar mais para dentro. Porque ele vai arrancando e não tem mais resistência, disse.

A força do mar é tão grande que no local onde tinha um quiosque ficaram somente tijolos, restos de piso e vergalhões. E o mar não parou. Onde era para ser uma praia, existe uma cratera com mais de três metros de altura. A rua foi interditada.

A aposentada Arlene Viana mora no local há 17 anos. Ela já perdeu as esperanças de uma solução para o problema. Nós estamos sentados no meio da rua, esperando alguma coisa acontecer, mas não acontece nada aqui na Lagoa Funda, desabafou.

A prefeitura até colocou uma contenção de pedras no local, mas nem isso adiantou. A força do mar foi maior.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A prefeitura ressaltou que já existe a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 3.650.156,24 e, no momento, aguarda providências por parte das secretarias envolvidas junto ao Ministério da Integração Nacional - Secretaria Nacional de Defesa Civil. A administração garantiu que, no momento, o município busca recursos financeiros junto aos órgãos estaduais e federais para solucionar o problema da orla de Lagoa Funda. Mas, até agora nada, mudou. O avanço do mar continua causando prejuízos no local.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO

O Ministério da Integração informou que a obra se encaixa como uma ação de prevenção. A prefeitura precisa apresentar um projeto, mas até o momento não foi formalizado. A Defesa Civil Nacional já sabe do problema, mas aguarda o projeto.