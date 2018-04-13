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Força do mar

Erosão continua e preocupa moradores de Lagoa Funda, em Marataízes

Prefeitura garante que busca recursos junto aos governos estadual e federal

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 15:36
Erosão continua e preocupa moradores de Lagoa Funda, em Marataízes Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul
Moradores do bairro Lagoa Funda, em Marataízes, no Litoral Sul, continuam sofrendo com a erosão que atinge a orla há mais de dez anos. Uma rua foi totalmente consumida pela força do mar e até um quiosque que existia no local foi destruído. Até agora foram gastos mais de R$ 7 milhões para tentar resolver o problema. O município decretou situação de emergência.
No início de 2014 a orla já estava danificada. Na época, os moradores estavam com medo de perderem os imóveis por causa do problema. Em outubro de 2016, a prefeitura começou a realizar uma contenção no local, mas a obra foi paralisada pelo Tribunal de Contas do Estado, que encontrou irregularidades no procedimento adotado pela prefeitura, entre elas a falta de projeto básico e escolha inadequada para realizar a obra.
O aposentado Osmarino Campos se mudou para o bairro há cinco meses, mas ele não imaginava que a situação da orla estivesse tão ruim. A gente fica meio assustado. Quando vier de novo a nova erosão de lá pra cá, vai arrancar mais para dentro. Porque ele vai arrancando e não tem mais resistência, disse.
No início de fevereiro deste ano, os moradores chegaram a realizar um protesto pedindo uma solução definitiva para a erosão. Na época, a prefeitura de Marataízes informou que elaborou um decreto de emergência em toda orla do município, especialmente compreendida pela orla de Lagoa Funda, afetada pela erosão marítima.
A força do mar é tão grande que no local onde tinha um quiosque ficaram somente tijolos, restos de piso e vergalhões. E o mar não parou. Onde era para ser uma praia, existe uma cratera com mais de três metros de altura. A rua foi interditada.
A aposentada Arlene Viana mora no local há 17 anos. Ela já perdeu as esperanças de uma solução para o problema. Nós estamos sentados no meio da rua, esperando alguma coisa acontecer, mas não acontece nada aqui na Lagoa Funda, desabafou.
A prefeitura até colocou uma contenção de pedras no local, mas nem isso adiantou. A força do mar foi maior.
O QUE DIZ A PREFEITURA
A prefeitura ressaltou que já existe a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 3.650.156,24 e, no momento, aguarda providências por parte das secretarias envolvidas junto ao Ministério da Integração Nacional - Secretaria Nacional de Defesa Civil. A administração garantiu que, no momento, o município busca recursos financeiros junto aos órgãos estaduais e federais para solucionar o problema da orla de Lagoa Funda. Mas, até agora nada, mudou. O avanço do mar continua causando prejuízos no local.
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
O Ministério da Integração informou que a obra se encaixa como uma ação de prevenção. A prefeitura precisa apresentar um projeto, mas até o momento não foi formalizado. A Defesa Civil Nacional já sabe do problema, mas aguarda o projeto.
A prefeitura não deu retorno sobre a não formalização do projeto. 

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