Home
>
Região Sul
>
Em novo episódio de maus-tratos, cães são envenenados em Ibatiba

Em novo episódio de maus-tratos, cães são envenenados em Ibatiba

Há alguma semanas, um animal foi jogado da ponte da cidade, o que revoltou toda a comunidade; prefeitura fala em desafio à gestão pública e busca forma de trabalhar a conscientização