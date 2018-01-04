Eleitores de Ibatiba enfrentam fila para cadastramento biométrico

Filas longas no cadastramento biométrico em Ibatiba Crédito: Joaquim Galdino de Oliveira

Eleitores de Ibatiba, na Região do Caparaó, enfrentaram longa fila no último dia do cadastramento biométrico no município. O prazo para comparecer a unidade da Justiça Eleitoral no município terminou nesta quinta-feira (04).

O serviço começou no dia 25 de setembro de 2017. Na cidade, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, há 18.086 eleitores. Morador próximo ao cartório do município de Ibatiba, Joaquim Galdino de Oliveira disse que fez logo o cadastramento para evitar longas filas.

Moro próximo ao cartório e hoje desde às 6h já tinha gente na fila, que só foi aumentando. Mesmo com chuva, as pessoas estão lá, pois hoje é o último dia, comentou.

Segundo o TRE, o eleitor que não se apresentar ao cartório para fazer o cadastramento terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições. Além disso, não votar nem justificar ausência pode resultar em uma série de restrições, como a impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral, renovar passaporte e tomar posse em cargo público.