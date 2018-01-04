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Eleitores de Ibatiba enfrentam fila para cadastramento biométrico

O prazo para comparecer a unidade da Justiça Eleitoral no município termina nesta quinta-feira (04)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 18:57

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 18:57

Filas longas no cadastramento biométrico em Ibatiba Crédito: Joaquim Galdino de Oliveira
Eleitores de Ibatiba, na Região do Caparaó, enfrentaram longa fila no último dia do cadastramento biométrico no município. O prazo para comparecer a unidade da Justiça Eleitoral no município terminou nesta quinta-feira (04).
O serviço começou no dia 25 de setembro de 2017. Na cidade, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, há 18.086 eleitores. Morador próximo ao cartório do município de Ibatiba, Joaquim Galdino de Oliveira disse que fez logo o cadastramento para evitar longas filas.
Moro próximo ao cartório e hoje desde às 6h já tinha gente na fila, que só foi aumentando. Mesmo com chuva, as pessoas estão lá, pois hoje é o último dia, comentou.
Segundo o TRE, o eleitor que não se apresentar ao cartório para fazer o cadastramento terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições. Além disso, não votar nem justificar ausência pode resultar em uma série de restrições, como a impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral, renovar passaporte e tomar posse em cargo público.
Além de Ibatiba, Presidente Kennedy e São José do Calçado já passaram pelo processo. Em Anchieta, o prazo vai até o próximo sábado (06) e em Vila Velha até 19 de janeiro.

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