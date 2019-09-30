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Internacional

DJ de Venda Nova do Imigrante fará turnê na Europa

Artista viaja no próximo dia 10 de outubro para uma turnê em oito países da Europa
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 set 2019 às 19:30

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 19:30

Luciano Pravato Crédito: Sync Talent
De malas prontas, o DJ Luciano Pravato, de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, se prepara para levar suas batidas a voos mais altos. O artista viaja no próximo dia 10 de outubro para uma turnê em países da Europa. Serão oito meses de incursão para levar a influência brasileira aos palcos europeus.
O artista da terra da polenta iniciou sua carreira aos 12 anos de idade. Pravato conta que começou a tocar em eventos corporativos e aos poucos ganhou os palcos de casas shows do Estado. Influenciado por referências de produtores musicais internacionais, o artista, aos 27 anos, fará sua primeira turnê, intitulada "The Book Of Magic". Serão 25 lugares para tocar, entre clubes, pubs e casas noturnas.
O sonho se tornará realidade com o apoio de amigos do cenário musical. Ele adianta um pouco do que será seu repertório. “Minha intenção é contar histórias através da música, influências musicais da minha infância, além dos ritmos brasileiros, com o funk carioca, além do reggaeton”, adianta o DJ que passará por países como Itália, Bélgica, Espanha, Irlanda, Alemanha e Inglaterra.
De acordo com o artista, a pretensão é ficar uma temporada de cerca de oito meses, período que vai aproveitar para aprofundar seus estudos no idioma inglês. “A partir desse networking tudo pode acontecer. Minha intenção é fazer contatos, conhecer produtores, Djs e tentar fazer com que crie laços de amizade e quem sabe parcerias que levem o nome do país como outros produtores”, revela.
E, a boa fase, não parou com as portas que se abriram na Europa. “Lançarei em breve uma faixa que tive aprovação do Tiesto. Fiz uma brincadeira. Achei uma música dele (Acordeão) e vi que era algo muito brasileiro, dei uma mexida, coloquei uma batida de funk carioca e mandei para ele. Em três dias a produção me respondeu com um e-mail que gostaram e iam preparar a documentação para divulgar nas plataformas como remix oficial. O lançamento será está semana”, comemora Pravato.
No Brasil sua equipe é composta por cerca de 15 pessoas, dentre produtores, técnicos de som, luz e imagem, profissionais de efeitos especiais, dentre outros. Luciano já possui agenda no Brasil quando voltar. Ele trará na bagagem seu mais novo projeto, o ‘Caution’ e pretende estreá-lo aqui, no Sul do Espírito Santo.

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