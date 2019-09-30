DJ de Venda Nova do Imigrante fará turnê na Europa

Luciano Pravato Crédito: Sync Talent

De malas prontas, o DJ Luciano Pravato, de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, se prepara para levar suas batidas a voos mais altos. O artista viaja no próximo dia 10 de outubro para uma turnê em países da Europa. Serão oito meses de incursão para levar a influência brasileira aos palcos europeus.

O artista da terra da polenta iniciou sua carreira aos 12 anos de idade. Pravato conta que começou a tocar em eventos corporativos e aos poucos ganhou os palcos de casas shows do Estado. Influenciado por referências de produtores musicais internacionais, o artista, aos 27 anos, fará sua primeira turnê, intitulada "The Book Of Magic". Serão 25 lugares para tocar, entre clubes, pubs e casas noturnas.

O sonho se tornará realidade com o apoio de amigos do cenário musical. Ele adianta um pouco do que será seu repertório. “Minha intenção é contar histórias através da música, influências musicais da minha infância, além dos ritmos brasileiros, com o funk carioca, além do reggaeton”, adianta o DJ que passará por países como Itália, Bélgica, Espanha, Irlanda, Alemanha e Inglaterra.

De acordo com o artista, a pretensão é ficar uma temporada de cerca de oito meses, período que vai aproveitar para aprofundar seus estudos no idioma inglês. “A partir desse networking tudo pode acontecer. Minha intenção é fazer contatos, conhecer produtores, Djs e tentar fazer com que crie laços de amizade e quem sabe parcerias que levem o nome do país como outros produtores”, revela.

E, a boa fase, não parou com as portas que se abriram na Europa. “Lançarei em breve uma faixa que tive aprovação do Tiesto. Fiz uma brincadeira. Achei uma música dele (Acordeão) e vi que era algo muito brasileiro, dei uma mexida, coloquei uma batida de funk carioca e mandei para ele. Em três dias a produção me respondeu com um e-mail que gostaram e iam preparar a documentação para divulgar nas plataformas como remix oficial. O lançamento será está semana”, comemora Pravato.