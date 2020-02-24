Uma mulher foi resgatada na manhã desta segunda-feira (30), na Praia Central de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, após ser vista boiando por populares que estavam em um prédio na região conhecida como Praia do Xodó.
Distante da orla, mulher é resgatada no mar de Marataízes
A equipe da Secretaria de Segurança de Marataízes, informou que os guarda-vidas que atuam na Praia Central precisaram usar um barco para chegar até a banhista, que apresentava ser uma jovem com cerca de 25 anos.
Edgar Amorim, que registrou o momento em que o barco chegou após o resgate, informou que a mulher foi vista por volta das 7h30 e que estava a cerca de 500 metros da praia. Segundo a equipe de resgate a vítima estava com quadro leve de hipotermia e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde já foi atendida e está em observação.
Ainda não se sabe a identificação da mulher e como ela foi parar no mar, necessitando de resgate.