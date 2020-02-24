Distante da orla, mulher é resgatada no mar de Marataízes

A equipe da Secretaria de Segurança de Marataízes, informou que os guarda-vidas que atuam na Praia Central precisaram usar um barco para chegar até a banhista, que apresentava ser uma jovem com cerca de 25 anos.

Edgar Amorim, que registrou o momento em que o barco chegou após o resgate, informou que a mulher foi vista por volta das 7h30 e que estava a cerca de 500 metros da praia. Segundo a equipe de resgate a vítima estava com quadro leve de hipotermia e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde já foi atendida e está em observação.