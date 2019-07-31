Home
Desmate de vegetação nativa em Cachoeiro é flagrada pela PM Ambiental

A Polícia Militar Ambiental chegou no local após uma denúncia anônima e foi constatado que uma área de 300m² foi danificada

Gazeta Online

Publicado em 31 de julho de 2019 às 15:06

 - Atualizado há 6 anos

Um desmate de vegetação nativa em área de preservação permanente foi flagrada na tarde desta terça-feira (30), no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. No local tem um pequeno curso d’água em estágio inicial de regeneração.

A Polícia Militar Ambiental chegou ao local após uma denúncia anônima e foi constatado que uma área de 300m² foi danificada. De acordo com a Lei 12.651/2012, a ação só poderia ter sido feita em caso de utilidade pública e interesse social ou de baixo impacto ambiental.

Os militares não encontraram ninguém no local, mas registrou um boletim de ocorrência que foi encaminhado à delegacia de Cachoeiro. A Polícia Ambiental disse ainda que continuará fazendo buscas no local junto com a Polícia Civil para identificar os responsáveis. Além das polícias, o Ministério Público também será comunicado para que tome a providências cabíveis.

A pena para quem destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente pode ser detenção de um a três anos e multa.

