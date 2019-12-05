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Sul

Cuidadora diz ter sido chamada de macaca e agride mulher com faca no ES

A vítima tem 55 anos e teve ferimentos superficiais. O caso aconteceu no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 13:19

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 13:19

Delegacia de Alegre, no Sul do ES Crédito: Divulgação
Um mulher de 55 anos ficou ferida com golpes de faca, nesta quarta-feira (4), no bairro Vila do Sul, em Alegre, no Sul do Estado. Ela teria se envolvido em uma briga com a própria cuidadora, de 67 anos, que confessou ter agredido depois de ter sido chamada de macaca.
Polícia Militar foi acionada e no local encontrou a cuidadora sendo contida por populares. A vítima foi socorrida com ferimentos superficiais para o pronto-socorro municipal. Os militares não encontraram a faca utilizada, mas a suspeita confessou a agressão.
A cuidadora informou aos policiais que a motivação foi porque a vítima teria a chamado de nega macaca e apontado para o cemitério dizendo que sua vaga está lá. Ela foi levada para a Delegacia de Alegre, onde continua detida, na manhã desta quinta-feira (5).

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