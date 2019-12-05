Comunidade de Atílio Vivácqua fica mais de 72 horas sem energia

Valdeci dos Santos, moradora de Praça do Oriente, Atílio Vivácqua Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Imagine ficar quase 72 horas sem energia elétrica. Esta foi a situação de cerca de mil moradores da comunidade de Praça do Oriente, zona rural de Atílio Vivácqua , no Sul do Estado. Desde a última segunda-feira (4), após fortes ventos e chuva , comerciantes amargam prejuízos e moradores tiveram que jogar alimentos no lixo.

Segundo os moradores, o problema de falta de energia em Praça do Oriente começou no domingo à noite com picos de energia. Na segunda-feira (2), 140 famílias ficaram sem luz de vez. O problema afetou também a distribuição de água que é feito por meio de bombas elétricas.

A aposentada Valdeci dos Santos mostra a única vela que sobrou na casa. Sem energia, esta foi a forma que ela encontrou para fazer as atividades em casa à noite. Estou usando para fazer comida, para tomar banho, tudo com a luzinha da vela. Está muito difícil, conta a aposentada.

Assim como ela, a agente de saúde Gicelia Chiappani também teve prejuízos. Ela mostra na geladeira os alimentos que foram perdidos. Perdi a parte de baixo todinha e em cima, vou perder também. Tem uns 40 quilos de carne de porco que corro o risco de perder, revela a moradora.

Gicélia Chiappani mostra os produtos estragando na geladeira Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

Vizinha à localidade de Praça do Oriente, a localidade de Deserto Feliz, que tem cerca de 40 famílias, também ficou sem energia desde segunda-feira (2).

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