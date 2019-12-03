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Depois do temporal

Localidades estão há mais de 30 horas sem energia no Sul do ES

Itapemirim, Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim registraram queda de energia e, em alguns lugares, o serviço ainda não foi normalizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 15:35

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 15:35

Temporal causou curto-circuito e queda de árvores em Cachoeiro Crédito: Reprodução
As fortes chuvas e os ventos que atingiram a Região Sul do Estado, neste domingo (01), provocaram falta de energia elétrica em alguns municípios e, na manhã desta terça-feira (03), o serviço ainda não havia sido normalizado em algumas localidades.
Moradores de Itapemirim contaram que na localidade de Safra, próximo à BR 101, e em Joacima, no litoral, os serviços ainda estavam interrompidos e a empresa responsável, a EDP, já tinha sido comunicada. Em Presidente Kennedy, a situação ficou mais complicada no interior. Na comunidade de Água Preta, os moradores contabilizaram 38 horas sem energia elétrica.
No município de Cachoeiro de Itapemirim, teve curto-circuito no bairro Ferroviários e a falta de energia também foi registrada nos bairros São Geraldo e Bela Vista. A EDP informou que estava resolvendo a situação desde a segunda-feira (02).
Por nota, a EDP disse que a rede elétrica realmente sofreu danos por conta de chuvas e ventos fortes, além de descargas elétricas e as equipes foram reforçadas para atender todos os chamados e trabalham para resolver o problema.
A distribuidora esclarece ainda que em alguns locais as equipes técnicas encontram dificuldade de acesso, com vias bloqueadas por árvores e desabamentos de terras, por isso não tem um prazo para solução completa desses problemas. A energia de Presidente Kennedy foi restabelecida na tarde desta terça-feira (03).

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