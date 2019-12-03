Localidades estão há mais de 30 horas sem energia no Sul do ES

Por nota, a EDP disse que a rede elétrica realmente sofreu danos por conta de chuvas e ventos fortes, além de descargas elétricas e as equipes foram reforçadas para atender todos os chamados e trabalham para resolver o problema.

A distribuidora esclarece ainda que em alguns locais as equipes técnicas encontram dificuldade de acesso, com vias bloqueadas por árvores e desabamentos de terras, por isso não tem um prazo para solução completa desses problemas. A energia de Presidente Kennedy foi restabelecida na tarde desta terça-feira (03).