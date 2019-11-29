Vídeo de agressão viraliza e homem é preso por outro caso em Cachoeiro

Após um vídeo de agressão viralizar no Sul do Espírito Santo na semana passada, um homem, de 28 anos, foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim. Paulo da Silva Gomes já tinha mandado de prisão em aberto por ameaça e lesão corporal na Lei Maria da Penha expedido pela Comarca de Muniz Freire. E, com a divulgação do vídeo nos últimos dias, em que ele aparece espancando um homem, acabou identificado e localizado.
A agressão a um homem, que foi registrada nas imagens acima, aconteceu no bairro Coramara, em Cachoeiro, no dia 21 deste mês, e as cenas viralizaram, causando revolta nas redes sociais. Segundo informações da Polícia Civil, o inquérito sobre esse espancamento continua em andamento.
Paulo foi preso no mesmo local onde ocorreu a agressão ao homem e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.