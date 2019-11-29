Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Vídeo de agressão viraliza e homem é preso por outro caso em Cachoeiro
Lei Maria da Penha

Vídeo de agressão viraliza e homem é preso por outro caso em Cachoeiro

Paulo da Silva Gomes foi preso no mesmo local onde aparece no vídeo de agressão, que foi muito compartilhado na última semana. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 15:08

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 15:08

Após um vídeo de agressão viralizar no Sul do Espírito Santo na semana passada, um homem, de 28 anos, foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim. Paulo da Silva Gomes já tinha mandado de prisão em aberto por ameaça e lesão corporal na Lei Maria da Penha expedido pela Comarca de Muniz Freire. E, com a divulgação do vídeo nos últimos dias, em que ele aparece espancando um homem, acabou identificado e localizado.
A agressão a um homem, que foi registrada nas imagens acima, aconteceu no bairro Coramara, em Cachoeiro, no dia 21 deste mês, e as cenas viralizaram, causando revolta nas redes sociais. Segundo informações da Polícia Civil, o inquérito sobre esse espancamento continua em andamento.
Paulo foi preso no mesmo local onde ocorreu a agressão ao homem e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

VEJA O VÍDEO DA AGRESSÃO

Homem é agredido por grupo em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados