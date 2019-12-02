Temporal causa curto-circuito e queda de árvores em Cachoeiro

Pelo menos cinco bairros de Cachoeiro de Itapemirim , na Região Sul do Estado , registraram alagamentos, quedas de árvores ou falta de energia devido às chuvas e aos ventos que atingiram o município na noite deste domingo (1º).

A ventania começou por volta das 19h30 e, em seguida, veio uma chuva forte. No bairro Paraíso, a Rua João Sasso ficou totalmente interditada. Uma árvore caiu durante o temporal e atingiu os fios da rede elétrica. O local precisou ficar isolado por conta do risco para as pessoas.

Também teve queda de árvore na Rua Horácio Leandro de Souza, no bairro Campo Leopoldina, e o muro de uma casa foi atingido. A equipe da Defesa Civil esteve no local para ajudar na retirada da árvore.

Chuva causa alagamentos, queda de árvores e falta de energia em Cachoeiro Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul

No bairro Aeroporto, alguns pontos ficaram alagados e no Baiminas, na hora da chuva, uma lama desceu de um barranco e entrou em uma casa. Segundo a proprietária, Adriele Ferreira, todos os cômodos foram atingidos, estragando a geladeira e o guarda-roupas.

CURTO-CIRCUITO

Já na Rua Manoel Fonseca, no bairro Ferroviários, os moradores registraram o momento em que a rede elétrica pegou fogo, causando queda de energia. Na manhã desta segunda-feira (02), o fornecimento de energia ainda não havia normalizado.

A EDP, responsável pelo fornecimento de energia, disse que o curto-circuito foi ocasionado por uma árvore que caiu sobre rede elétrica, e que equipes técnicas estão no local, nesta manhã (02), realizando a poda de outros galhos de árvores que estão interferindo no sistema e realizando os devidos reparos na rede afetada para restabelecer a energia o quanto antes.