Jovem aponta arma contra policial militar e acaba ferido no ES

Um jovem de 18 anos acabou ferido na noite desta quarta-feira (4), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, depois ter apontado uma arma contra policiais militares. O fato aconteceu na Rodovia ES 482, próximo a uma faculdade, no bairro Monte Belo, por volta das 21h40.
Segundo informações da Polícia Militar, tudo começou no bairro Paraíso, quando dois homens que estavam em uma moto foram vistos em atitudes suspeitas e, por isso, receberam uma ordem de parada, mas não obedeceram.
Na fuga, eles seguiram em direção ao bairro Monte Belo e, quando passavam pelo trevo de acesso ao bairro, perderam o controle da moto e caíram. A polícia disse que eles tentaram fugir a pé e um deles apontou uma arma de fogo em direção aos militares, que efetuaram disparos.
Baleado, o jovem se rendeu e foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde permanece em atendimento na emergência, na manhã desta quinta-feira (5). O adolescente que estava com ele foi levado ate à Delegacia de Polícia Civil, junto com a arma apreendida, que é uma pistola calibre 380. O adolescente continua detido na delegacia.