Acidente com mortes de turistas em Cachoeiro completa um mês

Menina é retirada de ônibus acidentado na região de Soturno, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução / internauta

A informação é de que o acidente teria acontecido depois de uma possível falha no freio do ônibus, próximo ao trecho conhecido por "Curva da Morte", em Soturno. A batida deixou quatro mortos  entre elas duas crianças e dezenas de feridos. O grupo saiu para uma excursão de Minas Gerais com destino à praia de Itaoca, em Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Civil , ainda não é possível apontar o que causou o acidente e as responsabilidades. Por meio de nota, o órgão informou que o caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim.

Diligências foram realizadas, testemunhas e sobreviventes do acidente foram ouvidos. A informação é de que o delegado responsável pelo caso ainda aguarda a conclusão do laudo pericial para dar continuidade às investigações. Porém, por conta da complexidade do caso, afirmam que não há como determinar um prazo para a conclusão dos laudos.

MORTOS E FERIDOS

Três passageiros - duas crianças e uma mulher - e o motorista morreram. Outras 47 pessoas foram levadas para hospitais do município com ferimentos. Todos já receberam alta médica.

A empresa proprietária do ônibus, Alcântara Turismo, informou que coletivo somente é usado para excursões e é licenciado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Disse ainda que o veículo chegou de viagem e passou por manutenção antes de seguir para o Espírito Santo. Na época, afirmaram que colaboraram com a assistência às vítimas e com a investigação.

MORADORES PEDEM INTERVENÇÃO NA "CURVA DA MORTE"

O assunto reacendeu mais uma vez a indignação dos moradores do entorno do distrito de Soturno. Eles relatam que uma intervenção na "Curva da Morte", ponto que chegou a receber a visita de um especialista de São Paulo em 2017 para ver a possibilidade de criar áreas de escape, poderia diminuir os riscos de acidentes graves no local. No dia 15 de novembro, outra batida naquele trecho terminou com a morte de um caminhoneiro que perdeu o controle e tombou na pista