Criança que nunca comeu pizza e só via 'por foto' é surpreendida no ES

"Mandei servir uma mesa para ele e nós dois comermos", disse dono de pizzaria, que depois promoveu "Dia da Pizza" em creche de Alegre