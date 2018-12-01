Criança de bicicleta cai em córrego em Cachoeiro de Itapemirim

Moradores contaram que a criança se desequilibrou da bicicleta e caiu de uma altura de três metros. Moradores tentaram socorrer a criança, que estava com sagramento. Uma médica veterinária conseguiu estancar o sangue até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A equipe levou aproximadamente 30 minutos para chegar ao local. E isso gerou muitas reclamações do moradores. Após a chegada do resgate, o menino foi levado para o Hospital Infantil de Cachoeiro. O estado de saúde não foi divulgado.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros explicou que a corporação estava com sua equipe de resgate atendendo a uma outra ocorrência, no Rubem Braga, de um jovem que caiu no bueiro, quando foi acionada para a ocorrência do bairro Amarelos, por volta das 10h32. E ainda que os militares, com sua experiência, fizeram o trabalho para garantir os cuidados do jovem, que tão logo foi encaminhado para o serviço de ambulância local.