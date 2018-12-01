Criança de bicicleta cai em córrego em Cachoeiro de Itapemirim

Um menino 11 anos caiu em um córrego no final da manhã deste sábado (01), no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. Ele estava andando de bicicleta com um amigo no momento do acidente. Populares reclamaram da demora da chegada do resgate do Corpo de Bombeiros.
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Moradores contaram que a criança se desequilibrou da bicicleta e caiu de uma altura de três metros. Moradores tentaram socorrer a criança, que estava com sagramento. Uma médica veterinária conseguiu estancar o sangue até a chegada do Corpo de Bombeiros.
A equipe levou aproximadamente 30 minutos para chegar ao local. E isso gerou muitas reclamações do moradores. Após a chegada do resgate, o menino foi levado para o Hospital Infantil de Cachoeiro. O estado de saúde não foi divulgado.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros explicou que a corporação estava com sua equipe de resgate atendendo a uma outra ocorrência, no Rubem Braga, de um jovem que caiu no bueiro, quando foi acionada para a ocorrência do bairro Amarelos, por volta das 10h32. E ainda que os militares, com sua experiência, fizeram o trabalho para garantir os cuidados do jovem, que tão logo foi encaminhado para o serviço de ambulância local.