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Incêndio

Creche pega fogo em Castelo, no Sul do ES

Imóvel fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, região central do município. Bombeiros combatem às chamas

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 18:49
Carro pipa da prefeitura foi enviado ao local para o combate as chamas Crédito: Internauta
Uma creche municipal de Castelo, no Sul do Estado, pegou fogo por volta das 16h desta terça-feira (04). Dois cômodos do almoxarifado e uma sala da educação infantil da creche Sebastião de Moraes foram atingidas. O imóvel fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, principal via da cidade na região central do município. Carros-pipa da prefeitura foram enviados ao local para o combate às chamas. Ninguém ficou ferido
A informação do incêndio foi confirmada pelo prefeito Domingos Fracaroli, que está em viagem para a capital Vitória. Ele informou que acionou a Defesa Civil e carros-pipa foram prontamente enviados para ajudar a apagar o fogo. O Corpo de Bombeiros chegou em seguida. 
O incêndio começou muito rápido, no nosso depósito no almoxarifado e avançou para uma das salas. O município rapidamente conseguiu apagar o fogo com carro-pipa, enquanto o Corpo de Bombeiros não chegava, e com apoio da comunidade e da gestão atual. Graças a Deus saímos de uma catástrofe. Agradecemos muito a Deus que não tinha nenhuma criança na escola, afirmou a secretária de Educação de Castelo, Joelma Celin.
A secretária informou ainda que não havia servidores na unidade, pois o ano letivo foi adiado para o dia 10 de fevereiro por conta da enchente recente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a perícia e o município ainda não sabe a causa do acidente.

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