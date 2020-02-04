Creche pega fogo em Castelo, no Sul do ES

Carro pipa da prefeitura foi enviado ao local para o combate as chamas Crédito: Internauta

Uma creche municipal de Castelo, no Sul do Estado, pegou fogo por volta das 16h desta terça-feira (04). Dois cômodos do almoxarifado e uma sala da educação infantil da creche Sebastião de Moraes foram atingidas. O imóvel fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, principal via da cidade na região central do município. Carros-pipa da prefeitura foram enviados ao local para o combate às chamas. Ninguém ficou ferido

A informação do incêndio foi confirmada pelo prefeito Domingos Fracaroli, que está em viagem para a capital Vitória. Ele informou que acionou a Defesa Civil e carros-pipa foram prontamente enviados para ajudar a apagar o fogo. O Corpo de Bombeiros chegou em seguida.

O incêndio começou muito rápido, no nosso depósito no almoxarifado e avançou para uma das salas. O município rapidamente conseguiu apagar o fogo com carro-pipa, enquanto o Corpo de Bombeiros não chegava, e com apoio da comunidade e da gestão atual. Graças a Deus saímos de uma catástrofe. Agradecemos muito a Deus que não tinha nenhuma criança na escola, afirmou a secretária de Educação de Castelo, Joelma Celin.