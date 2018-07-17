Córrego é atingido por combustíveis após explosão de caminhão no ES

A casa do lavrador Gabriel Soares de 21 anos fica a aproximadamente um quilômetro do local do acidente que ocorreu na noite desta segunda-feira (17). Um caminhão carregado com dois tanques que transportava 42 mil litros de combustíveis - gasolina, álcool e diesel - explodiu após tombar no km 18 da BR 482 na altura da localidade de Cobiça, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista morreu no local.
Após a explosão, todo o combustível do caminhão ficou derramado na pista e parte foi parar dentro de um córrego na propriedade de Gabriel. A área total afetada pelas chamas ainda não foi calculada. Uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente esteve no local do acidente para fazer uma análise inicial dos danos.
Quando eles desviraram o caminhão um pouco de combustível e água que tinha dentro do tanque desceu e agora está indo para o córrego que passa aqui próximo. A gente está tentando fazer a contenção e pedimos uma máquina para fazer esse trabalho imediato. Esse contato com a água pode comprometer a vida toda daqui para baixo e depois vai ter que fazer uma análise para fazer a recuperação, explicou a bióloga Regina Ambrosim.
A avaliação dos danos será concluída pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Por meio de nota o coordenador da equipe de fiscalização, Hézer Galletti informou que deslocou dois técnicos para o local do acidente para que verifiquem se houve algum impacto ambiental e se necessário, o órgão irá notificar o responsável para que a área seja recuperada.
Gabriel estava em casa no momento do acidente e ficou com medo dos prejuízos serem maiores. Deu muito medo. Começou a escorrer combustível pela canaleta da pista e começou a descer pela nossa propriedade. Ficamos com medo de incendiar porque tem pasto e animais ali, disse.