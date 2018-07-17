Córrego é atingido por combustíveis após explosão de caminhão no ES

Gabriel ficou com medo que sua propriedade fosse mais prejudicada Crédito: Geizy Gomes

A casa do lavrador Gabriel Soares de 21 anos fica a aproximadamente um quilômetro do local do acidente que ocorreu na noite desta segunda-feira (17). Um caminhão carregado com dois tanques que transportava 42 mil litros de combustíveis - gasolina, álcool e diesel - explodiu após tombar no km 18 da BR 482 na altura da localidade de Cobiça, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista morreu no local.

Após a explosão, todo o combustível do caminhão ficou derramado na pista e parte foi parar dentro de um córrego na propriedade de Gabriel. A área total afetada pelas chamas ainda não foi calculada. Uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente esteve no local do acidente para fazer uma análise inicial dos danos.

Quando eles desviraram o caminhão um pouco de combustível e água que tinha dentro do tanque desceu e agora está indo para o córrego que passa aqui próximo. A gente está tentando fazer a contenção e pedimos uma máquina para fazer esse trabalho imediato. Esse contato com a água pode comprometer a vida toda daqui para baixo e depois vai ter que fazer uma análise para fazer a recuperação, explicou a bióloga Regina Ambrosim.

A avaliação dos danos será concluída pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Por meio de nota o coordenador da equipe de fiscalização, Hézer Galletti informou que deslocou dois técnicos para o local do acidente para que verifiquem se houve algum impacto ambiental e se necessário, o órgão irá notificar o responsável para que a área seja recuperada.