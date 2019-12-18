Corpo é encontrado amarrado e queimado em Anchieta, no Sul do ES

De acordo com a polícia, a vítima estava com os pés e as mãos amarradas e o corpo estava parcialmente queimado, às margens de uma estrada.

A identificação foi possível por meio de uma tatuagem na perna da vítima. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, segundo a polícia, ninguém foi preso. O caso segue sob investigação.