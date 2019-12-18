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Homicídio

Corpo é encontrado amarrado e queimado em Anchieta, no Sul do ES

Polícia Civil identificou a vítima como Gustavo Sales, que era morador do balneário e estava desaparecido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 11:17

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 11:17

Delegacia de Anchieta Crédito: Rodrigo Gonçalves
Populares encontraram o corpo de um homem amarrado e queimado, na manhã de segunda-feira (16), em Chapada do A, interior de Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil identificou a vítima como Gustavo Sales, que era morador do balneário e estava desaparecido.
De acordo com a polícia, a vítima estava com os pés e as mãos amarradas e o corpo estava parcialmente queimado, às margens de uma estrada.
A identificação foi possível por meio de uma tatuagem na perna da vítima. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, segundo a polícia, ninguém foi preso. O caso segue sob investigação.

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