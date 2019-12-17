Casa de extintores em Anchieta é arrombada e tem equipamentos furtados

Uma casa de extintores em Ponta dos Castelhanos, bairro de Anchieta, Litoral Sul do Estado, amanheceu desta terça-feira (17) com as portas arrombadas. Além de um computador, três impressoras e equipamentos de proteção foram levados.
O local fica às margens da Rodovia do Sol. Um dos donos disse que a porta de vidro foi forçada até cair e parte dela ficou totalmente quebrada. O prejuízo ainda não foi calculado. Além dos computadores e de duas impressoras, a lixeira também foi furtada. Foi a primeira vez que a loja foi assaltada em oito anos.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na delegacia, mas até o momento nenhum suspeito foi detido. O local não possuía câmeras de segurança.
Em nota, a Polícia Militar informou que atua na região com policiamento ostensivo, cercos táticos e abordagens. Denúncias de indivíduos que agem na região devem ser feitas através do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Em situações de ocorrências em andamento ou que acabaram de acontecer, uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190).