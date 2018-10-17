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Mistério

Corpo de mulher é encontrado dentro de rio em Cachoeiro de Itapemirim

A causa morte ainda é desconhecida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 16:34

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 16:34

Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Divulgação/ PC-ES
O corpo de uma mulher foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira (17), dentro do Rio Itapemirim, na altura do bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada. Até o momento, a causa da morte ainda é desconhecida e a vítima não foi identificada.
O corpo foi encontrado por moradores da região, que relataram que a mulher aparenta ser jovem.
O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
 

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