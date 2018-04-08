Ciclista sofre acidente ao denunciar situação de orla de Piúma

Um morador de Piúma, no Litoral Sul do Estado, acabou sofrendo um acidente de bicicleta na última terça-feira (03) na Avenida Beira Mar. Charles Gasperazzo Gasparini andava de bicicleta pela orla do balneário, filmando a situação da erosão, que consumiu parte do calçadão, quando acabou caindo.

Ele conta que fazia as imagens para denunciar a situação de perigo e abandono do balneário. Estava fazendo a filmagem para mostrar a situação, alertar as pessoas e acabei me acidentando. Fiquei todo arranhado. Tem mais de um quilômetro degradado na praia, conta Charles.

Segundo o ciclista, o mar vem ganhando espaço. Conhecida como Cidade das Conchas, Piúma tem três quilômetros de praia com 46 quiosques para atender turistas e moradores. Mas em alguns trechos da orla, a erosão destruiu a calçada e a ciclovia.

Desde 2003, a erosão já tomava conta da praia. Foram feitas algumas obras, mas não foi suficiente para conter de vez a força do mar. Em janeiro de 2017, vários pontos ofereciam riscos para a população. Hoje, o que a prefeitura tem feito é um trabalho de prevenção de riscos. Não há uma atitude para reurbanização da orla. Esse problema existe ha décadas. Uma prefeitura vai passando para outra, reclamou o ciclista.

O QUE DIZ A PREFEITURA