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Ciclista sofre acidente ao denunciar situação de orla de Piúma

Ele andava de bicicleta e mostrava a erosão da avenida Beira Rio quando acabou caindo em um buraco

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 23:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 23:13
Um morador de Piúma, no Litoral Sul do Estado, acabou sofrendo um acidente de bicicleta na última terça-feira (03) na Avenida Beira Mar. Charles Gasperazzo Gasparini andava de bicicleta pela orla do balneário, filmando a situação da erosão, que consumiu parte do calçadão, quando acabou caindo.
Ele conta que fazia as imagens para denunciar a situação de perigo e abandono do balneário. Estava fazendo a filmagem para mostrar a situação, alertar as pessoas e acabei me acidentando. Fiquei todo arranhado. Tem mais de um quilômetro degradado na praia, conta Charles.
Segundo o ciclista, o mar vem ganhando espaço. Conhecida como Cidade das Conchas, Piúma tem três quilômetros de praia com 46 quiosques para atender turistas e moradores. Mas em alguns trechos da orla, a erosão destruiu a calçada e a ciclovia.
Desde 2003, a erosão já tomava conta da praia. Foram feitas algumas obras, mas não foi suficiente para conter de vez a força do mar. Em janeiro de 2017, vários pontos ofereciam riscos para a população. Hoje, o que a prefeitura tem feito é um trabalho de prevenção de riscos. Não há uma atitude para reurbanização da orla. Esse problema existe ha décadas. Uma prefeitura vai passando para outra, reclamou o ciclista.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Segundo o prefeito, Ricardo Costa, há um projeto de engordamento da praia. O estudo existe desde 2011 e prevê o aumento da extensão da praia em 50 metros de areia retirada do mar. Porém, não há data para a execução das obras. O município estudo implantar apenas mão única na via, para a segurança dos pedestres e ciclistas. 

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