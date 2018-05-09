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Chuva no ES

Chuva provoca alagamentos no Sul do ES

Em Cachoeiro, Defesa Civil registrou a queda de um muro

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 21:47
A chuva forte em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, deixou ruas alagadas na tarde desta terça-feira (08). A Defesa Civil também registrou a queda de um muro. Já no Litoral, a localidade de Brejo dos Patos, interior de Marataízes, também ficou com a via principal no início da noite.
Bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Luiz Couto
Em Cachoeiro, ruas no entorno da Praça do bairro Gilberto Machado ficaram embaixo d'água. Segundo a Defesa Civil, um muro desabou no bairro São Luiz Gonzaga, na rua Marechal Rondon. Moradores contaram que não havia imóvel no terreno e ninguém ficou ferido. A prefeitura também relatou que houve uma erosão próximo a um poste, no distrito de Soturno e em uma rua, no bairro Central Park.
No município de Itapemirim, no bairro Vila de Itapemirim, moradores encontraram dificuldade para sair de casa.
Em Marataízes, moradores de Brejo dos Patos, ficaram com a rua principal da localidade alagada, quase entrando em casas e comércios. O coordenador da Defesa Civil, Marcos Pedrosa, informou que tem conhecimento dos constantes alagamentos em dias de chuva. Já notificamos a secretaria de Obras e de Limpeza urbana para desobstruir bueiros e fazer obras para aumentar a vazão, disse.

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