Chuva provoca alagamentos no Sul do ES

A chuva forte em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, deixou ruas alagadas na tarde desta terça-feira (08). A Defesa Civil também registrou a queda de um muro. Já no Litoral, a localidade de Brejo dos Patos, interior de Marataízes, também ficou com a via principal no início da noite.

Bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Luiz Couto

Em Cachoeiro, ruas no entorno da Praça do bairro Gilberto Machado ficaram embaixo d'água. Segundo a Defesa Civil, um muro desabou no bairro São Luiz Gonzaga, na rua Marechal Rondon. Moradores contaram que não havia imóvel no terreno e ninguém ficou ferido. A prefeitura também relatou que houve uma erosão próximo a um poste, no distrito de Soturno e em uma rua, no bairro Central Park.

No município de Itapemirim, no bairro Vila de Itapemirim, moradores encontraram dificuldade para sair de casa.