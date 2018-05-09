Chuva provoca alagamentos no Sul do ES

A chuva forte em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, deixou ruas alagadas na tarde desta terça-feira (08). A Defesa Civil também registrou a queda de um muro. Já no Litoral, a localidade de Brejo dos Patos, interior de Marataízes, também ficou com a via principal no início da noite.
Em Cachoeiro, ruas no entorno da Praça do bairro Gilberto Machado ficaram embaixo d'água. Segundo a Defesa Civil, um muro desabou no bairro São Luiz Gonzaga, na rua Marechal Rondon. Moradores contaram que não havia imóvel no terreno e ninguém ficou ferido. A prefeitura também relatou que houve uma erosão próximo a um poste, no distrito de Soturno e em uma rua, no bairro Central Park.
No município de Itapemirim, no bairro Vila de Itapemirim, moradores encontraram dificuldade para sair de casa.
Em Marataízes, moradores de Brejo dos Patos, ficaram com a rua principal da localidade alagada, quase entrando em casas e comércios. O coordenador da Defesa Civil, Marcos Pedrosa, informou que tem conhecimento dos constantes alagamentos em dias de chuva. Já notificamos a secretaria de Obras e de Limpeza urbana para desobstruir bueiros e fazer obras para aumentar a vazão, disse.