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Caparaó

Chuva no ES: nível de rio sobe seis metros no Caparaó

Com a longa estiagem, o Rio Norte, em Ibitirama, registrava nível de apenas 0,45 cm; segundo a Defesa Civil, após as chuvas, chegou a 6,5 metros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 19:38

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 19:38

Choveu forte na região do Caparaó, na madrugada desta segunda-feira (05) e aumentou o nível do Rio Norte, em Ibitirama. Segundo a Defesa Civil do município, houve apenas alagamentos em pastos, às margens do rio.
Crédito: Internauta - Fabio Tavares
O internauta Fábio Tavares, que mora na região, registrou a cheia do rio que invadiu a propriedade dele. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Javan de Oliveira, o rio, que normalmente atinge 45 centímetros, chegou a marcar de 6,5 metros de profundidade na parte da manhã.
Crédito: Internauta | Fábio Tavares
Registramos 65 milímetros de chuva. O rio já baixou bastante. Atingiu a área de várzea do município. Apesar do rio também cortar o Centro, não houve nenhum chamado, comentou o coordenador da Defesa Civil.

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