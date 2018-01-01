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Transtorno

Chuva forte em Marataízes deixa ruas alagadas

Moradores e turistas ficaram assustados com as ruas do balneário tomadas pela água neste domingo (31)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 12:22

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 12:22

Chuva forte alaga ruas de Marataízes no último dia de 2017 Crédito: Dalton Mazocco Monhol
A chuva forte que caiu no Sul do Estado alagou as ruas do Centro de Marataízes, na noite do último dia do ano de 2017. Moradores e turistas ficaram assustados com as vias do balneário tomadas pela água neste domingo (31).
O autônomo Dalton Mazocco Monhol veio de Brasília com a família para passar a virada de ano no balneário e foi surpreendido pela chuva. Ele contou que ficou com medo dos transtornos que a chuva poderia causar.
"Foi uma chuva rápida e com vento forte. Fiquei com medo de entrar água no carro. As ruas ficaram muito alagadas. Mas, depois tudo voltou ao normal e conseguimos assistir os fogos de artifícios", conta o autônomo.
O coordenador da Defesa Civil de Marataízes, Marcos Aurélio Pedrosa, esclareceu que começou a chover por volta das 18 horas. Ele contou que parte da estrutura do palco montado para os shows da virada caiu, mas ninguém ficou ferido. Não teve ocorrências graves e nem pessoas feridas.

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