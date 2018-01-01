Chuva forte em Marataízes deixa ruas alagadas

Chuva forte alaga ruas de Marataízes no último dia de 2017 Crédito: Dalton Mazocco Monhol

A chuva forte que caiu no Sul do Estado alagou as ruas do Centro de Marataízes, na noite do último dia do ano de 2017. Moradores e turistas ficaram assustados com as vias do balneário tomadas pela água neste domingo (31).

O autônomo Dalton Mazocco Monhol veio de Brasília com a família para passar a virada de ano no balneário e foi surpreendido pela chuva. Ele contou que ficou com medo dos transtornos que a chuva poderia causar.

"Foi uma chuva rápida e com vento forte. Fiquei com medo de entrar água no carro. As ruas ficaram muito alagadas. Mas, depois tudo voltou ao normal e conseguimos assistir os fogos de artifícios", conta o autônomo.