Chuva forte em Marataízes deixa ruas alagadas

A chuva forte que caiu no Sul do Estado alagou as ruas do Centro de Marataízes, na noite do último dia do ano de 2017. Moradores e turistas ficaram assustados com as vias do balneário tomadas pela água neste domingo (31).
O autônomo Dalton Mazocco Monhol veio de Brasília com a família para passar a virada de ano no balneário e foi surpreendido pela chuva. Ele contou que ficou com medo dos transtornos que a chuva poderia causar.
"Foi uma chuva rápida e com vento forte. Fiquei com medo de entrar água no carro. As ruas ficaram muito alagadas. Mas, depois tudo voltou ao normal e conseguimos assistir os fogos de artifícios", conta o autônomo.
O coordenador da Defesa Civil de Marataízes, Marcos Aurélio Pedrosa, esclareceu que começou a chover por volta das 18 horas. Ele contou que parte da estrutura do palco montado para os shows da virada caiu, mas ninguém ficou ferido. Não teve ocorrências graves e nem pessoas feridas.