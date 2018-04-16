Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuvas

Chuva causa transtornos para moradores do Sul do Estado

Ainda não há registro de famílias desabrigadas ou desalojadas na região

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 14:51
Várias cidades do Sul do Estado tiveram ruas alagadas após as chuvas das últimas horas. Em Atílio Vivácqua, famílias ficaram ilhadas após uma lagoa transbordar. Em Alfredo Chaves, a rodovia que dá acesso à BR 101 ficou parcialmente interditada após uma queda de barreira. Ainda não há registro de famílias desabrigadas ou desalojadas na região.
O Rio Muqui, que corta Atílio Vivácqua, subiu pouco mais de um metro acima do normal e nenhuma casa foi alagada. De acordo com a Defesa Civil, na cidade foram registradas quedas de barreiras em estradas do interior, mas máquinas da prefeitura estão liberando os locais. Na localidade de Vendinha, 15 moradores ficaram ilhados após uma lagoa transbordar.
A equipe técnica da Defesa Civil esteve no local e vai emitir um parecer técnico e enviar para os órgãos competentes.
Em Anchieta, equipes da Defesa Civil estão percorrendo o interior e a sede do município para avaliar os estragos. Uma ponte corre risco de cair e o local está sendo sinalizado. Além disso, foram registrados pontos de alagamentos em Iriri, Ubu e no Centro da cidade. Ainda não há o registro de famílias desabrigadas ou desalojadas.
Em Alfredo Chaves, a Rodovia Lauro Pereira Pinto, que liga Alfredo Chaves à BR 101, ficou parcialmente interditada após uma queda de barreira. A pista foi liberada às 11h. Além disso várias ruas ficaram alagadas, mas não há o registro de famílias desabrigadas ou desalojadas.
Em Cachoeiro de Itapemirim, não foram registrados estragos até este momento.
Chuva causa transtorno para moradores no sul do estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados