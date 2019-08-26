Irregular

Chapas são transportadas sem amarração em rodovia de Castelo

Caminhão carregando chapas de granito foi vista subindo a serra da Rodovia Pedro Cola, entre Castelo e Venda Nova do Imigrante

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 20:40 - Atualizado há 6 anos

Um internauta flagrou mais uma vez o transporte irregular de rochas em estradas do Sul do Estado. Desta vez, foi na tarde desta segunda-feira (26), na Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante.

O registro é do Pablo Volpini. Nas imagens é possível ver o caminhão transportando o que parecem ser placas de granito serradas. Mas as condições de segurança não são adequadas. As placas estão sem nenhuma amarração, vão soltas na carroceria.

O internauta contou que fez o registro próximo a uma curva e disse que o caminhão estava ‘pendendo’ para um lado, de tanto peso. Desde 2010 os veículos que transportam rochas ornamentais são obrigados a usar equipamentos de segurança para evitar acidentes.

Outro lado

Em nota, a Polícia Militar, responsável pelo trecho entre Castelo e Venda Nova, confirmou a infração do motorista do caminhão, como transporte irregular. A infração é gravíssima. Os militares disseram ainda que fiscalizam, mas que conta com a ajuda da população. Caso alguém flagre casos como este, deve ligar para o 190 e dar detalhes do local, modelo do veículo e a placa.

