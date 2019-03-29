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Passando a limpo

Caso Jane Cherubim: mensagem falsa viraliza e delegado vai indiciar autor

Delegado à frente da investigação diz que vai processar criminalmente o autor

Publicado em 

29 mar 2019 às 19:23

Publicado em 29 de Março de 2019 às 19:23

Vídeos que mostram homens saindo de um matagal associado à mensagem de que seriam suspeitos de assassinarem Jonas Amaral, encontrado morto em Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba, viralizaram em redes sociais. Jonas é acusado de agredir quase até a morte a namorada Jane Cherubim, em caso que chocou o país. O corpo dele foi encontrado na última semana, a um quilômetro do local em que espancou a companheira. A causa da morte, no entanto, se foi suicídio ou não, somente será apontada após laudo cadavérico. 
> CASO JANE CHERUBIM | A cobertura completa
O VÍDEO QUE VIRALIZOU
O delegado à frente da investigação do caso Jane Cherubim, José Maria Simão, disse que os vídeos foram gravados no mês de fevereiro, e não no dia do crime contra Jane Cherubim, ocorrido em 4 de março.
Caso Jane Cherubim - mensagem falsa viraliza e delegado vai indiciar autor
> Corpo liberado somente em 30 dias
PROCESSO CRIMINAL
O delegado José Maria Simão afirmou que abrirá um processo criminal contra o usuário de internet responsável pela divulgação das gravações associadas à falsa mensagem.

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