Caso Jane Cherubim: mensagem falsa viraliza e delegado vai indiciar autor

Vídeos que mostram homens saindo de um matagal associado à mensagem de que seriam suspeitos de assassinarem Jonas Amaral, encontrado morto em Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba, viralizaram em redes sociais. Jonas é acusado de agredir quase até a morte a namorada Jane Cherubim, em caso que chocou o país. O corpo dele foi encontrado na última semana, a um quilômetro do local em que espancou a companheira. A causa da morte, no entanto, se foi suicídio ou não, somente será apontada após laudo cadavérico.