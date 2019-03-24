Caso Jane Cherubim: corpo só será liberado para enterro daqui 30 dias

Área em que corpo de Jonas Cherobim foi encontrado em Dores do Rio Preto Crédito: Geisy Gomes/Arquivo Pessoal

confirmaram que o corpo, que estava com sinais de enforcamento, é dele. O corpo encontrado na manhã deste sábado (23) na localidade de Pedra Menina, interior de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, só sera liberado para sepultamento após a confirmação da identidade. Familiares do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos, estiveram no local e, que estava com sinais de enforcamento, é dele.

após agredir a então namorada Jane Cherubim da Silva, de 36 anos. Ele a deixou com o rosto desfigurado, ensanguentada e largada no meio de uma estrada. A vítima foi localizada pelos irmãos e levada para um hospital em Espera Feliz, em Minas Gerais, mas devido a gravidade foi socorrida para Carangola, onde ficou seis dias internada. Jonas estava desaparecido desde o último dia 4,de 36 anos. Ele a deixou com o rosto desfigurado, ensanguentada e largada no meio de uma estrada. A vítima foi localizada pelos irmãos e levada para um hospital em Espera Feliz, em Minas Gerais, mas devido a gravidade foi socorrida para Carangola, onde ficou seis dias internada.

Your browser does not support the audio element. Caso Jane Cherubim - Corpo só será liberado para enterro daqui 30 dia

Peritos da Polícia Civil estiveram no local e recolheram diversos objetos, entre eles dois aparelhos de celular que podem ser os de Jonas e de Jane. O delegado de plantão de Alegre, Carlos Vitor de Almeida da Silva informou que o resultado do DNA pode demorar até 30 dias para se divulgado.

“Esse prazo depende do laboratório, mas o corpo só será liberado para sepultamento após a confirmação. No SML de Cachoeiro será feito o exame cadavérico que vai identificar a causa da morte”, explicou.

Família Cherubin abalada

Tanto a família de Jonas Amaral quanto a de Jane Cherubim ficaram muto abaladas com o encontro do corpo, que possivelmente é do vendedor. Procurado pela reportagem, o irmão de Jane, Salvador Cherubim, preferiu não comentar o caso. No entanto o advogado que representa a família, Bruno Gaspar, se manifestou e disse que ainda é precoce confirmar se o corpo é de Jonas, apesar dos indícios.

“Não sou perito criminal, o corpo está em um adiantado estado de decomposição. Pelos traços físicos, aparentemente é do Jonas, mas nem eu nem a família podemos afirmar. A gente só vai se manifestar de uma maneira conclusiva depois que o corpo for submetido ao exame de DNA”, disse.

Gaspar também informou que espera que o resultado do exame não demore a ser divulgado. “Eu acho que pela repercussão do crime, pode até estar havendo alguma intervenção de alguma autoridade para que esses exames sejam concluídos o mais rápido possível. Eu mesmo já fiz alguns contatos para solicitar isso, porque a gente quer acabar com essa agonia, com esse assunto que não anda para frente e nem se resolve”, contou.