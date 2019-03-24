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Polícia

Caso Jane Cherubim: corpo só será liberado para enterro daqui 30 dias

O corpo supostamente de Jonas Amaral só será liberado após a confirmação da identidade por exame de DNA

Publicado em 24 de Março de 2019 às 17:30

Publicado em 

24 mar 2019 às 17:30
Área em que corpo de Jonas Cherobim foi encontrado em Dores do Rio Preto Crédito: Geisy Gomes/Arquivo Pessoal
O corpo encontrado na manhã deste sábado (23) na localidade de Pedra Menina, interior de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, só sera liberado para sepultamento após a confirmação da identidade. Familiares do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos, estiveram no local e confirmaram que o corpo, que estava com sinais de enforcamento, é dele.
Jonas estava desaparecido desde o último dia 4, após agredir a então namorada Jane Cherubim da Silva, de 36 anos. Ele a deixou com o rosto desfigurado, ensanguentada e largada no meio de uma estrada. A vítima foi localizada pelos irmãos e levada para um hospital em Espera Feliz, em Minas Gerais, mas devido a gravidade foi socorrida para Carangola, onde ficou seis dias internada.
Caso Jane Cherubim - Corpo só será liberado para enterro daqui 30 dia
Peritos da Polícia Civil estiveram no local e recolheram diversos objetos, entre eles dois aparelhos de celular que podem ser os de Jonas e de Jane. O delegado de plantão de Alegre, Carlos Vitor de Almeida da Silva informou que o resultado do DNA pode demorar até 30 dias para se divulgado.
“Esse prazo depende do laboratório, mas o corpo só será liberado para sepultamento após a confirmação. No SML de Cachoeiro será feito o exame cadavérico que vai identificar a causa da morte”, explicou.
Família Cherubin abalada
Tanto a família de Jonas Amaral quanto a de Jane Cherubim ficaram muto abaladas com o encontro do corpo, que possivelmente é do vendedor. Procurado pela reportagem, o irmão de Jane, Salvador Cherubim, preferiu não comentar o caso. No entanto o advogado que representa a família, Bruno Gaspar, se manifestou e disse que ainda é precoce confirmar se o corpo é de Jonas, apesar dos indícios.
“Não sou perito criminal, o corpo está em um adiantado estado de decomposição. Pelos traços físicos, aparentemente é do Jonas, mas nem eu nem a família podemos afirmar. A gente só vai se manifestar de uma maneira conclusiva depois que o corpo for submetido ao exame de DNA”, disse.
Gaspar também informou que espera que o resultado do exame não demore a ser divulgado. “Eu acho que pela repercussão do crime, pode até estar havendo alguma intervenção de alguma autoridade para que esses exames sejam concluídos o mais rápido possível. Eu mesmo já fiz alguns contatos para solicitar isso, porque a gente quer acabar com essa agonia, com esse assunto que não anda para frente e nem se resolve”, contou.
O advogado ainda disse que a família está abalada, mas ainda havia a esperança de que Jonas fosse encontrado vivo. “A família está profundamente abalada e sente muito caso seja confirmado que o cadáver é do Jonas, a família sente muito, não há o que comemorar. A nossa torcida era de que ele fosse localizado com vida e pagasse pelo que supostamente ele cometeu, que ele respondesse um processo criminal com todas as garantias de defesa que ele pudesse usufruir e que no final ele fosse condenado, pagasse a pena e no futuro talvez quem sabe ele se ressocializasse e voltasse para a sociedade e tivesse uma vida normal”, explicou.

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