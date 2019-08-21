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Acidente

Carretas colidem em acidente na BR 101 em Itapemirim

Um dos veículos teria rodado na pista e atingido a outra carreta. Um motorista precisou ser levado a hospital

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 12:14
Crédito: Marcos Furtado
Um caminhoneiro ficou ferido na tarde desta quarta-feira (21) em um acidente envolvendo duas carretas no quilômetro 414 da BR 101, em Itapemirim, próximo à localidade de Safra. Segundo a concessionária que administra a via, a Eco101, o outro motorista saiu ileso da batida.
A colisão aconteceu por volta das 14h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das carretas rodou na pista e bateu na lateral do outro veículo. Um dos motoristas se feriu levemente e foi transportado por ambulância para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Crédito: Marcos Furtado
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), além da PRF. O tráfego do sentido norte, sentido Vitória, segue por desvio. O trecho está sinalizado e, segundo a PRF, não há retenção do tráfego de veículos.

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