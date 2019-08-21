Carretas colidem em acidente na BR 101 em Itapemirim

Um caminhoneiro ficou ferido na tarde desta quarta-feira (21) em um acidente envolvendo duas carretas no quilômetro 414 da, em, próximo à localidade de Safra. Segundo a concessionária que administra a via, a Eco101, o outro motorista saiu ileso da batida.

A colisão aconteceu por volta das 14h. Segundo a, uma das carretas rodou na pista e bateu na lateral do outro veículo. Um dos motoristas se feriu levemente e foi transportado por ambulância para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guinchos e viatura de inspeção), além da PRF. O tráfego do sentido norte, sentido Vitória, segue por desvio. O trecho está sinalizado e, segundo a PRF, não há retenção do tráfego de veículos.