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Acidente

Carreta com granito tomba na ES 482 em Cachoeiro de Itapemirim

O veículo estava carregado de chapas de granito, que ficaram espalhadas nos dois sentidos da via, que é duplicada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 mar 2019 às 19:18

Publicado em 01 de Março de 2019 às 19:18

Caminhão carregado de chapas tombou em curva da ES 482 Crédito: Internauta
Um caminhoneiro perdeu o controle e capotou em uma curva da ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (1º). O veículo estava carregado de chapas de granito, que ficaram espalhadas nos dois sentidos da via, que é duplicada.
O acidente aconteceu na localidade de Morro Grande. As causas do acidente não foram divulgadas. Segundo a Polícia Militar, o motorista ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dele não foi informado.

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