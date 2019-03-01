Carreta com granito tomba na ES 482 em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhoneiro perdeu o controle e capotou em uma curva da ES 482, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (1º). O veículo estava carregado de chapas de granito, que ficaram espalhadas nos dois sentidos da via, que é duplicada.
O acidente aconteceu na localidade de Morro Grande. As causas do acidente não foram divulgadas. Segundo a Polícia Militar, o motorista ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dele não foi informado.