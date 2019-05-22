Carne seca irregular é apreendida em Cachoeiro

Os 380 kg de carne foram foram farejados por cães que não encontraram entorpecentes Crédito: Divulgação Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim

Quase 400 kg de carne foram apreendidas na tarde desta terça-feira (21) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O material estava dentro de um veículo e, por não ter comprovação de procedência, será destruído. As investigações seguem para identificar o local onde a carne era produzida.

O veículo foi parado pela Polícia Militar por volta das 16h e, ao ser vistoriado, foram encontrados diversos pacotes com carne seca suspeita. A Vigilância Sanitária Municipal foi acionada pois o produto estava sem nota fiscal. Um cão farejador atuou na ação, pois a polícia suspeitava que havia drogas escondidas na carne, mas nada foi localizado.

O coordenador de fiscalização da Vigilância Sanitária, Denclair Escobar, contou que, ao chegar no local, o fiscal que fez abordagem constatou que, além do produto estar sem nota fiscal, ainda estava sem comprovação de origem. Ao todo foram apreendidos 68 pacotes com 5 kg de carne cada. O produto estava embalado em plásticos transparentes sem etiqueta.

O responsável contou que possui um frigorífico em Córrego dos Monos, interior de Cachoeiro de Itapemirim. “Já foi feito levantamento, mas essa empresa não tem dados cadastrados na prefeitura, é clandestino, tanto a fabricação quanto o produto. O local onde ele diz que produz vai ser investigado junto com a Secretaria Municipal de Agricultura, para ver como é a situação. Essa carne vai ser inutilizada no aterro sanitário”, contou Denclair.