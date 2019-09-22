Home
>
Região Sul
>
Cão policial ajuda a encontrar drogas escondidas em Cachoeiro

Cão policial ajuda a encontrar drogas escondidas em Cachoeiro

A maconha, que estava embaixo de madeiras, e o crack, que estava enterrado, foram encontrados pelo cão policial Messi em uma rua do bairro Elpídio Volpini