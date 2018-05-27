Caminhões com combustíveis são liberados para postos do Sul do ES

Este veículo abastecerá um posto de Castelo Crédito: Diculgação PM

Três caminhões com combustíveis foram liberados para abastecer postos de Castelo e de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado, neste domingo (27). Eles estavam parados nos pontos de mobilização dos caminhoneiros de Vargem Alta, no Frade e em Rio Novo do Sul. A previsão é de que os veículos cheguem nos seus destinos nas próximas horas.

O comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Heron Ramon, informou que o primeiro veículo foi liberado por volta das 16 horas em Fruteiras, Vargem Alta. Os outros dois só foram liberados por volta das 17h30. Todos os veículos estão sendo escoltados por viaturas da Polícia Militar até o destino final.

Combustíveis começam a chegar em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Polícia Militar

A carreta liberada de Vargem Alta está carregando cinco mil litros de gasolina, cinco mil litros de diesel S500 e outros cinco mil litros de diesel S10. Ela seguirá para o Posto Peisino em Castelo. A carreta que estava em Rio Novo do Sul vai para o Posto Souza e a carga é de 26 mil litros gasolina e cinco mil litros de diesel. Já a carreta do Frade vai para o Posto Coramara, carregada com 25 mil litros de diesel e 18 mil litros de gasolina.

O posto Peisino de Castelo divulgou uma nota informando que o combustível será de uso exclusivo de viaturas, ambulâncias e veículos que garantem serviços básicos para a população.

DESABASTECIMENTO



