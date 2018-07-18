Caminhão que pegou fogo em Cachoeiro é retirado e pista é liberada

O caminhão carregado com dois tanques com 42 mil litros de combustíveis que pegou fogo após tombar da BR 482 na altura da localidade de Cobiça, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi retirado da pista na tarde desta terça-feira (17). Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), a empresa pode ser multada por degradação do meio ambiente.

Com a ajuda de um caminhão guincho, por volta das 16h as carcaças do veículo que pegou fogo na noite anterior foram rebocadas do km 18. O acidente vitimou o caminhoneiro Adão Manoel Gomes, natural de Espera Feliz, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros também esteve no local durante a tarde para rescaldo de possíveis novos focos de incêndio.

Após a explosão, todo o combustível do caminhão ficou derramado na pista e parte foi parar dentro de um córrego. Por conta da limpeza, a rodovia foi fechada de manhã e somente liberada por volta das 18h desta terça, o que causou congestionamento na altura da localidade de Cobiça.

Meio ambiente

O combustível derramado no acidente  álcool, gasolina e diesel - atingiu uma área de preservação permanente de um recurso hídrico na marginal da pista, segundo o coordenador da equipe de fiscalização do Iema, Hézer Galletti.

O órgão informou também que as ações de minimização dos impactos devem ser iniciadas de forma imediata, como o trabalho de contenção e remoção do combustível. A empresa, responsável pelo transporte, foi notificada pelos técnicos do Iema. Funcionários estiveram no local, mas não quiseram dar entrevista. Afirmaram, porém, que vão arcar com os prejuízos e dar assistência à família do caminhoneiro.