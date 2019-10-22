Prejuízo

Caminhão de cerveja tomba na BR 262 em Ibatiba e carga é saqueada

As duas pessoas que estavam no caminhão ficaram feridas e foram socorridas para o pronto-socorro do município

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 18:51 - Atualizado há 6 anos

Caminhão de cerveja tomba em Ibatiba e carga é saqueada Crédito: Reprodução

Um acidente, nesta terça-feira (22), na BR 262, no Km 177, em Ibatiba, no Sul do Estado, deixou duas pessoas feridas. O caminhão carregado de cerveja tombou às margens da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento não causou interdição na pista e estão entrando em contato com a empresa para retirada do veículo e da carga. Os dois homens, que foram socorridos, estão em atendimento no Pronto Socorro de Ibatiba.

Nos vídeos enviados pelo internauta Jefferson Storck, é possível ver várias pessoas saqueando a carga, enquanto as vítimas são socorridas. O saque dos produtos só parou após a chegada da polícia.

