Caminhão de cerveja tomba na BR 262 em Ibatiba e carga é saqueada

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 18:51
- Atualizado há 6 anos
Um acidente, nesta terça-feira (22), na BR 262, no Km 177, em Ibatiba, no Sul do Estado, deixou duas pessoas feridas. O caminhão carregado de cerveja tombou às margens da rodovia.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento não causou interdição na pista e estão entrando em contato com a empresa para retirada do veículo e da carga. Os dois homens, que foram socorridos, estão em atendimento no Pronto Socorro de Ibatiba.
Nos vídeos enviados pelo internauta Jefferson Storck, é possível ver várias pessoas saqueando a carga, enquanto as vítimas são socorridas. O saque dos produtos só parou após a chegada da polícia.
