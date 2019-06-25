Home
>
Região Sul
>
Câmeras de monitoramento em manutenção em Cachoeiro de Itapemirim

Câmeras de monitoramento em manutenção em Cachoeiro de Itapemirim

Das 40 câmeras de videomonitoramento da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nove estão em manutenção, segundo o município