Home
>
Região Sul
>
Caixa de energia pega fogo em asilo de Piúma

Caixa de energia pega fogo em asilo de Piúma

Funcionários e pessoas que passaram pelo local ajudaram a conter o incêndio

Gazeta Online

Publicado em 23 de julho de 2019 às 19:02

 - Atualizado há 6 anos

Os funcionários de um lar de idosos no Centro de Piúma, litoral Sul do Estado, levaram um grande susto na manhã desta terça-feira (23). A caixa de energia do local pegou fogo. Pessoas que passaram pelo local ajudaram a conter o fogo. Ninguém ficou ferido.

Recomendado para você

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Segundo denúncia do MPES contra Eduardo Saudino, ele estava alcoolizado, em alta velocidade e com a habilitação suspensa no dia do capotamento

Ex que virou réu por acidente que matou namorada é preso no ES

Segundo a coordenadora do Lar de Idosos Vovó Izalina, Maria José Sherrer, o caso aconteceu por volta das 10h. “Uma funcionária viu a fumaça e me avisou. Logo, os carros e vizinhos também pararam para ajudar. Foi feio. O relógio derreteu. Acionamos a concessionária e estamos sem energia ainda”, contou a coordenadora.

Os idosos do lar, segundo Maria José, só perceberam o caso quando a TV desligou. Eles estavam em uma área dos fundos e não inalaram fumaça.

A internauta Taynara Xavier registrou a cena, logo após o incêndio. “Vi o fogo de longe, pensei que fosse até uma casa. Quando cheguei perto vi que era o padrão. Já havia sido controlado quando passei”, disse a internauta. A energia foi restabelecida por volta das 16h.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

idosos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais