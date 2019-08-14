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Surf Dog

Cadela surfista capixaba vai para Califórnia tentar bicampeonato mundial

Maya e seu dono Gilson Moraes viajam em setembro em busca de mais um título

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 15:18
Maya e Gilson Moraes disputarão pela segunda vez competição internacional de surf canino Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
A cadela surfista Maya e seu dono, o atleta Gilson Moraes, embarcam em setembro para mais uma aventura: buscar o bicampeonato de Surf Dog na categoria Sup Dog (quando tutor e cão surfam juntos). A competição mundial de cães surfistas será realizada na Califórnia. Os treinos são nas águas de Marataízes, Litoral Sul do Estado, onde eles moram.
O treinador e dono da Maya contam que as expectativas são boas. Os vistos para a viagem em setembro saíram nesta semana. “Fomos ano passado pela primeira vez e ela foi campeã mundial. Lá a água é um pouco mais gelada, mas isso não influencia no desempenho dela. Ela é fissurada em praia e surfa em qualquer condição de onda. Só não pode estar um mar muito grande, preservo muito ela”, conta Gilson.
Maya e Gilson Moraes disputarão pela segunda vez competição internacional de surf canino Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
A competição acontece no dia 28 de setembro e a dupla deve ficar uma semana no litoral americano. No ano passado, Maya foi a única cadela a competir em quatro categorias na competição, entre elas, surfando com outro cão competidor,  quando foi vice.
A relação da cadela da raça Australian Cattle Dog – ou Boiadeiro Australiano – vem desde os três meses de vida de Maya. “Hoje ela está com três anos. Vamos à praia praticamente todos os dias. Era atleta e adquiri ela com a intenção de surfar e competir com ela. A raça é de muita coragem e tem muita energia”, conta o dono.
No país, três cães vão competir no evento: Bono, do Rio de Janeiro; Parafina, de Santos e a capixaba Maya. 

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