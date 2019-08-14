Cadela surfista capixaba vai para Califórnia tentar bicampeonato mundial

Maya e Gilson Moraes disputarão pela segunda vez competição internacional de surf canino Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Maya e seu dono, o atleta Gilson Moraes, embarcam em setembro para mais uma aventura: buscar o bicampeonato de Surf Dog na categoria Sup Dog (quando tutor e cão surfam juntos). A competição mundial de cães surfistas será realizada na Califórnia. Os treinos são nas águas de Marataízes, Litoral Sul do Estado, onde eles moram. A cadela surfistae seu dono, o atleta Gilson Moraes, embarcam em setembro para mais uma aventura: buscar o bicampeonato de Surf Dog na categoria Sup Dog (quando tutor e cão surfam juntos). A competição mundial de cães surfistas será realizada na Califórnia. Os treinos são nas águas de, Litoral Sul do Estado, onde eles moram.

O treinador e dono da Maya contam que as expectativas são boas. Os vistos para a viagem em setembro saíram nesta semana. “Fomos ano passado pela primeira vez e ela foi campeã mundial. Lá a água é um pouco mais gelada, mas isso não influencia no desempenho dela. Ela é fissurada em praia e surfa em qualquer condição de onda. Só não pode estar um mar muito grande, preservo muito ela”, conta Gilson.

Maya e Gilson Moraes disputarão pela segunda vez competição internacional de surf canino Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A competição acontece no dia 28 de setembro e a dupla deve ficar uma semana no litoral americano. No ano passado, Maya foi a única cadela a competir em quatro categorias na competição, entre elas, surfando com outro cão competidor, quando foi vice.

A relação da cadela da raça Australian Cattle Dog – ou Boiadeiro Australiano – vem desde os três meses de vida de Maya. “Hoje ela está com três anos. Vamos à praia praticamente todos os dias. Era atleta e adquiri ela com a intenção de surfar e competir com ela. A raça é de muita coragem e tem muita energia”, conta o dono.