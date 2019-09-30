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Surf Dog

Cadela surfista capixaba garante bicampeonato mundial na Califórnia

Maya competiu com o seu dono e treinador, Gilson Moraes, nos EUA, neste final de semana

Publicado em 

30 set 2019 às 07:43

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 07:43

Cadela surfista capixaba garante o bicampeonato mundial Crédito: Redes Sociais
A famosa cadela surfista capixaba garantiu mais um título mundial. Maya e seu dono e treinador, Gilson Moraes, competiram neste final de semana, na Califórnia, e garantiram o bicampeonato mundial na categoria Tandem Dog e Dog, que são o treinador e dois cachorros na prancha.
Além deste primeiro lugar, Maya subiu no pódio em mais três categorias: Tandem Dog e Human - treinador e cão na prancha de surf; Shredder - cão sozinho na prancha; Tandem Dog e Human SUP - treinador e cão na prancha de stand-up.
> Cadela surfista capixaba vai para Califórnia tentar bicampeonato mundial
Antes da viagem, o treinador contou que ela é apaixonada pelo mar e isso ajuda muito na adaptação em locais diferentes.
“Ela é fissurada em praia e surfa em qualquer condição de onda. Lá a água é um pouco mais gelada, mas isso não influencia no desempenho dela. Só não pode estar um mar muito grande, preservo muito ela”, explicou Gilson.
Cadela surfista capixaba garante o bicampeonato mundial Crédito: Redes Sociais
No Espírito Santo, os dois treinam nas águas de Marataízes, no Litoral Sul, ondem moram. “Vamos à praia praticamente todos os dias. Eu era atleta e já adquiri ela (na época com três meses) com a intenção de surfar e competir com ela. A raça é de muita coragem e tem muita energia”, afirma o dono.
Maya é da raça Australian Cattle Dog – ou Boiadeiro Australiano e tem 3 anos de idade. Além dela, mais dois cães brasileiros participaram do evento: Bono, do Rio de Janeiro (este que ganhou o título junto com Maya); e Parafina, de Santos/SP.

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