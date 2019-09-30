Cadela surfista capixaba garante bicampeonato mundial na Califórnia

A famosa cadela surfista capixaba garantiu mais um título mundial. Maya e seu dono e treinador, Gilson Moraes, competiram neste final de semana, na Califórnia, e garantiram o bicampeonato mundial na categoria Tandem Dog e Dog, que são o treinador e dois cachorros na prancha.
Além deste primeiro lugar, Maya subiu no pódio em mais três categorias: Tandem Dog e Human - treinador e cão na prancha de surf; Shredder - cão sozinho na prancha; Tandem Dog e Human SUP - treinador e cão na prancha de stand-up.
Antes da viagem, o treinador contou que ela é apaixonada pelo mar e isso ajuda muito na adaptação em locais diferentes.
“Ela é fissurada em praia e surfa em qualquer condição de onda. Lá a água é um pouco mais gelada, mas isso não influencia no desempenho dela. Só não pode estar um mar muito grande, preservo muito ela”, explicou Gilson.
No Espírito Santo, os dois treinam nas águas de Marataízes, no Litoral Sul, ondem moram. “Vamos à praia praticamente todos os dias. Eu era atleta e já adquiri ela (na época com três meses) com a intenção de surfar e competir com ela. A raça é de muita coragem e tem muita energia”, afirma o dono.
Maya é da raça Australian Cattle Dog – ou Boiadeiro Australiano e tem 3 anos de idade. Além dela, mais dois cães brasileiros participaram do evento: Bono, do Rio de Janeiro (este que ganhou o título junto com Maya); e Parafina, de Santos/SP.