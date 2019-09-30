Cadela surfista capixaba garante bicampeonato mundial na Califórnia

Cadela surfista capixaba garante o bicampeonato mundial Crédito: Redes Sociais

A famosa cadela surfista capixaba garantiu mais um título mundial. Maya e seu dono e treinador, Gilson Moraes, competiram neste final de semana, na Califórnia, e garantiram o bicampeonato mundial na categoria Tandem Dog e Dog, que são o treinador e dois cachorros na prancha.

Além deste primeiro lugar, Maya subiu no pódio em mais três categorias: Tandem Dog e Human - treinador e cão na prancha de surf; Shredder - cão sozinho na prancha; Tandem Dog e Human SUP - treinador e cão na prancha de stand-up.

Antes da viagem, o treinador contou que ela é apaixonada pelo mar e isso ajuda muito na adaptação em locais diferentes.

“Ela é fissurada em praia e surfa em qualquer condição de onda. Lá a água é um pouco mais gelada, mas isso não influencia no desempenho dela. Só não pode estar um mar muito grande, preservo muito ela”, explicou Gilson.

Cadela surfista capixaba garante o bicampeonato mundial Crédito: Redes Sociais

No Espírito Santo, os dois treinam nas águas de Marataízes, no Litoral Sul, ondem moram. “Vamos à praia praticamente todos os dias. Eu era atleta e já adquiri ela (na época com três meses) com a intenção de surfar e competir com ela. A raça é de muita coragem e tem muita energia”, afirma o dono.