Cachoeirenses famosos são homenageados em painel artístico

Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, Luz Del Fuego, Jece Valadão e Rubem Braga são algumas das personalidades que serão retratadas no mural, que tem 52 metros de extensão e seis metros de altura

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 19:36 - Atualizado há 6 anos

Personalidades cachoeirenses são destacadas em painel artístico Crédito: TV Gazeta Sul

Quem passa pela região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, próximo ao Museu Ferroviário, já começou a perceber as novas cores que estão dando formas a rostos bem conhecidos do cachoeirense. Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, Luz Del Fuego, Jece Valadão e Rubem Braga são algumas das personalidades que serão retratadas no mural, que tem 52 metros de extensão e seis metros de altura.

A intenção da prefeitura é fazer do local o maior painel de arte a céu aberto de toda a região. Toda a pintura está sendo produzida por quatro artistas, que foram selecionados via edital da secretaria municipal de Cultura e Turismo (Semcult), e cada um será responsável por uma parte que corresponde a 13m de comprimento.

O painel será dividido em quatro telas, cada uma com várias personalidades que ajudaram ou ajudam a construir a história de Cachoeiro. No total, serão 25 pessoas homenageadas. Na primeira tela, serão retratados Roberto Carlos, Sérgio Sampaio, Raul Sampaio Cocco, Luz Del Fuego, Carlos Imperial e Arnoldo Silva. Em outra, Maria Gasolina, Maria Fumaça, Moringueiro, Delicioso, Neném Doido, Geraldo e Agulha.

A terceira tela será composta por mestres da cultura popular, como João Inácio, Dona Canutinha, Dona Maria Laurinda, Dona Isolina e Mestre Salatiel e o escritor Evandro Moreira. Na quarta tela, serão homenageados Jece Valadão, Levino Fanzeres, Zozô, Rubem Braga, Newton Braga e Dedé Caiano.

“Esse painel a céu aberto é uma proposta de educação patrimonial para o município, e será um dos pontos de visitação do projeto “Doce terra onde eu nasci”. Ele fará parte do conteúdo dos guias no circuito, para apresentar para nossas crianças, cidadãos e turistas um pouco sobre a nossa história”, explica a secretária de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

O cachoeirense Rodrigo da Costa ficou feliz com a iniciativa e já reconheceu alguns rostos que vão ganhando forma no painel. “Esse com o violão parece o Carlos imperial, ali é Sérgio Sampaio, Roberto Carlos, Luz Del Fuego, Seu Arnoldo e Raul Sampaio. A proposta é muito bacana para valorizar a cultura e as personalidades de Cachoeiro também.

Um dos artistas que estão colorindo o muro, é o Rudson Costa. Ele conta como surgiu o trabalho de pintar grandes telas, que já chegou em vários estados brasileiros. “Eu sempre gostei da arte figurativa e percebi que poderia colocar grandes imagens em grande escalas, se aprendesse a usar o spray. Comecei trabalhar assim há uns cinco anos.”

Ele também ressalta a importância que o painel terá como ferramenta de informação ao cachoeirense e visitantes. “Aqui tem o vagão dos músicos, da cultura popular, do bate-flecha e da literatura e o viés da arte é esse: a comunicação. E aqui, de certa forma, a gente vai ter a educação patrimonial. As pessoas vão saber quem são esses cachoeirenses ilustres.”

A previsão da Semcult é que o painel seja inaugurado no dia 27 de novembro deste ano.

