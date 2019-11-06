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Programa Jovens Embaixadores

Cachoeirense é a única capixaba selecionada para intercâmbio nos EUA

Ana Clara Scaramussa, de 17 anos, foi selecionada pelo Programa Jovens Embaixadores e já está com a viagem marcada para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Ela viaja no dia 10 de janeiro de 2020 e vai ficar 20 dias no país norte-americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 15:29

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 15:29

Cachoeirense é a única capixaba selecionada para intercâmbio nos EUA Crédito: TV Gazeta Sul
Uma cachoeirense foi selecionada pelo Programa Jovens Embaixadores e já está com a viagem marcada para fazer intercâmbio os Estados Unidos. Ana Clara Scaramussa, de 17 anos, é aluna de escola pública e é a única capixaba selecionada na 18ª edição do programa, que vai custear todas as despesas. 
A viagem está marcada para 10 de janeiro de 2020 e a estudante vai ficar 20 dias no país norte-americano. O programa é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado Norte-Americano, que no Brasil, é coordenado pela Embaixada dos Estados Unidos da América. Ao todo, foram ofertadas 50 bolsas de intercâmbio.
Não tem como descrever o que eu estou sentindo. É muita felicidade! Mas também fiquei muito nervosa, chorei bastante. Para falar a verdade eu ainda não acredito. Não caiu a ficha. Meus pais me apoiam e minha família está muito contente. É muita euforia, comemora a aluna.
Ana Clara foi inscrita por uma escola de inglês que é cadastrada no programa e, para ser selecionada, ela precisou passar por um processo seletivo e ser aprovada em uma prova toda elaborada em inglês, coordenada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu), e em uma prova oral aplicada por uma banca.
Cachoeirense é a única capixaba selecionada para intercâmbio nos EUA Crédito: TV Gazeta Sul
Um dos itens que também são levados em consideração na seleção dos alunos é um trabalho voluntariado que seja comprovado. Nesse quesito Ana Clara também faz a sua parte. A adolescente ajuda seus colegas de turma com as atividades nas aulas de Inglês.
A professora Carol Sarria acompanhou a evolução da aluna na disciplina e disse que não ficou surpresa com a conquista. Ana ama inglês e ela deixa isso muito claro em todas suas atitudes, e em todas as aulas. É uma aluna que sempre participa, sempre ajuda os outros alunos e sempre mostra bons resultados, elogia.
Agora, a estudante está focada na organização do que vai precisar levar para a viagem. Tem dia que passo o tempo todo arrumando a documentação e correndo atrás para tudo ficar certinho. É cansativo porque a gente tem prazo para tudo, mas a gente está indo bem, conclui Ana Clara, radiante com a conquista.

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